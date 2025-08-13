Istanbul Basaksehir segrade mot Viking, det stod klart efter andra matchen, hemma i Conference League Tredje kvalomgången herr. Matchen slutade 1–1, vilket betyder att Istanbul Basaksehir står som segrare med totala resultatet 4–2.

Istanbul Basaksehir–Viking – mål för mål

Viking gjorde 0–1 efter 34 minuters spel.

Istanbul Basaksehir kvitterade till 1–1 i slutet av första halvleken, genom Davie Selke. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Istanbul Basaksehir–Viking 1–1 (1–1), 4–2 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 0–1 (34) Självmål, 1–1 (40) Davie Selke.

Varningar, Istanbul Basaksehir: Deniz Turuc, Ousseynou Ba, Miguel Crespo, Muhammed Sengezer, Omer Beyaz. Viking: Henrik Falchener, Anders Baertelsen.