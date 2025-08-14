Jagiellonia segrade mot Silkeborg, det stod klart efter andra matchen, hemma i Conference League Tredje kvalomgången herr. Matchen slutade 2–2, vilket betyder att Jagiellonia står som segrare med totala resultatet 3–2.

I halvtid ledde Jagiellonia matchen med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Silkeborg in i matchen, och kvitterade till slut.

Jagiellonia–Silkeborg – mål för mål

Matchen var mållös till Jagiellonia tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Jesus Imaz.

Jagiellonia gjorde 2–0 i 35:e minuten, när Jesus Imaz ännu en gång hittade rätt. Reduceringen till 2–1 kom med tre minuter kvar att spela, när Sofus Berger slog till och gjorde mål för Silkeborg.

Men Silkeborg hann ändå med ett kvitteringsmål. Alexander Busch gjorde det på stopptid. 2–2-målet blev matchens sista.

Jagiellonia–Silkeborg 2–2 (2–0), 3–2 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 1–0 (29) Jesus Imaz, 2–0 (35) Jesus Imaz, 2–1 (87) Sofus Berger, 2–2 (90) Alexander Busch.