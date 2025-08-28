Jubel för Legia Warsawa efter seger sammanlagt mot Hibernian

Legia Warsawa segrade mot Hibernian, det stod klart efter andra matchen, hemma i Conference League Play off herr. Matchen slutade 2–3, vilket betyder att Legia Warsawa står som segrare med totala resultatet 5–4.

Legia Warsawa–Hibernian – mål för mål

Legia Warsawa gjorde första målet. Vahan Bichakhchyan slog till, redan i 13:e minuten. Direkt efter pausen nätade Rocky Bushiri och kvitterade för Hibernian.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Martin Boyle och gav Hibernian ledningen.

I 61:a minuten slog Miguel Chaiwa till, och gjorde 1–3.

Reduceringen till 2–3 kom på stopptid, när Juergen Elitim slog till och gjorde mål för Legia Warsawa.

Men Legia Warsawa hann ändå med ett kvitteringsmål. Mileta Rajovic gjorde det i 98:e minuten. 3–3-målet blev matchens sista.

Legia Warsawa–Hibernian 3–3 (1–0), 5–4 totalt

Conference League Play off herr, Municipal Stadium of Marshal Jozef Pilsudski

Mål: 1–0 (13) Vahan Bichakhchyan, 1–1 (50) Rocky Bushiri, 1–2 (59) Martin Boyle, 1–3 (61) Miguel Chaiwa, 2–3 (90) Juergen Elitim, 3–3 (98) Mileta Rajovic.

Varningar, Legia Warsawa: Artur Jedrzejczyk, Juergen Elitim, Rafal Augustyniak, Jan Ziolkowski, Damian Szymanski. Hibernian: Martin Boyle, Jordan Obita, Kieron Bowie, Junior Hoilett, Josh Mulligan.