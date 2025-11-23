Jubel för Norrby efter seger sammanlagt mot Utsikten

Norrby segrade mot Utsikten, det stod klart efter andra matchen, borta i Kval Superettan. Matchen slutade 1–1, vilket betyder att Norrby står som segrare med totala resultatet 4–3.

Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar tyckte så här om matchen:

– Denna gruppen spelare är fantastiska, vi har gjort det fantastiskt och vi är fantastiska! Nu firar vi och njuter av att vi är det bättre laget över två möten och därför spelar vi i Superettan nästa säsong.

Utsikten–Norrby – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Alen Krasnici gav Norrby ledningen.

Kvitteringen kom med fyra minuter kvar att spela när Noah Johansson slog till och gjorde mål för Utsikten. 1–1-målet blev matchens sista.

Utsikten–Norrby 1–1 (0–1), 3–4 totalt

Kval Superettan, Bravida Arena

Mål: 0–1 (62) Alen Krasnici, 1–1 (86) Noah Johansson.

Varningar, Utsikten: Kevin Rodeblad Lowe, Abundance Salaou, Kalipha Jawla, Noah Johansson, Mass Modou Sise. Norrby: Vidar Svendsén, Jamie Bichis.