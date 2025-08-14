Seger för PAOK med 1–0 totalt

Mady Camara matchvinnare för PAOK

PAOK höll tätt bakåt

PAOK segrade mot Wolfsberger, det stod klart efter andra matchen, borta i tredje kvalomgången till Europa League. Matchen slutade 0–0, vilket gav oavgjort resultat totalt efter två matcher, och lika många mål på bortaplan för båda lagen. PAOK avgjorde till slut den dramatiska matchen i förlängningen.

Mady Camara stod för PAOK:s avgörande mål efter 115 minuter.

Wolfsberger–PAOK – mål för mål

Wolfsberger–PAOK 0–1 (0–0), 0–1 totalt

Tredje kvalomgången till Europa League

Mål: 0–1 (115) Mady Camara.

Varningar, Wolfsberger: Dominik Baumgartner, Simon Piesinger, David Atanga, Nicolas Wimmer, Cheick Mamadou Diabate. PAOK: Magomed Ozdoev, Giannis Konstantelias.