Jubel för PAOK efter seger mot Wolfsberger
- Seger för PAOK med 1–0 totalt
- Mady Camara matchvinnare för PAOK
- PAOK höll tätt bakåt
PAOK segrade mot Wolfsberger, det stod klart efter andra matchen, borta i tredje kvalomgången till Europa League. Matchen slutade 0–0, vilket gav oavgjort resultat totalt efter två matcher, och lika många mål på bortaplan för båda lagen. PAOK avgjorde till slut den dramatiska matchen i förlängningen.
Mady Camara stod för PAOK:s avgörande mål efter 115 minuter.
Wolfsberger–PAOK – mål för mål
Wolfsberger–PAOK 0–1 (0–0), 0–1 totalt
Tredje kvalomgången till Europa League
Mål: 0–1 (115) Mady Camara.
Varningar, Wolfsberger: Dominik Baumgartner, Simon Piesinger, David Atanga, Nicolas Wimmer, Cheick Mamadou Diabate. PAOK: Magomed Ozdoev, Giannis Konstantelias.
