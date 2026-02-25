Jubel för Real Madrid efter seger mot Benfica

Real Madrid vann med 3–1 totalt

Vinicius Junior avgjorde för Real Madrid

Andra raka segern för Real Madrid

Real Madrid segrade mot Benfica, det stod klart efter andra matchen, hemma i 16-delsfinal i Champions League. Matchen slutade 2–1 till Real Madrid, vilket betyder att Real Madrid står som segrare med totala resultatet 3–1.

Vinicius Junior blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 80 minuter.

Real Madrid–Benfica – mål för mål

Rafa Silva öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav gästande Benfica en tidig ledning. 1–1 kom i 16:e minuten när Aurelien Tchouameni slog till.

Vinicius Junior gjorde det matchavgörande målet efter pass från Federico Valverde i 80:e minuten. Därmed hade laget vänt matchen.

Real Madrid–Benfica 2–1 (1–1), 3–1 totalt

16-delsfinal i Champions League, Santiago Bernabéu

Mål: 0–1 (14) Rafa Silva, 1–1 (16) Aurelien Tchouameni, 2–1 (80) Vinicius Junior (Federico Valverde).

Varningar, Real Madrid: Raul Asencio, Cesar Palacios. Benfica: Nicolas Otamendi, Richard Rios.