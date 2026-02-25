Jubel för Real Madrid efter seger mot Benfica
- Real Madrid vann med 3–1 totalt
- Vinicius Junior avgjorde för Real Madrid
- Andra raka segern för Real Madrid
Real Madrid segrade mot Benfica, det stod klart efter andra matchen, hemma i 16-delsfinal i Champions League. Matchen slutade 2–1 till Real Madrid, vilket betyder att Real Madrid står som segrare med totala resultatet 3–1.
Vinicius Junior blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 80 minuter.
Real Madrid–Benfica – mål för mål
Rafa Silva öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav gästande Benfica en tidig ledning. 1–1 kom i 16:e minuten när Aurelien Tchouameni slog till.
Vinicius Junior gjorde det matchavgörande målet efter pass från Federico Valverde i 80:e minuten. Därmed hade laget vänt matchen.
Real Madrid–Benfica 2–1 (1–1), 3–1 totalt
16-delsfinal i Champions League, Santiago Bernabéu
Mål: 0–1 (14) Rafa Silva, 1–1 (16) Aurelien Tchouameni, 2–1 (80) Vinicius Junior (Federico Valverde).
Varningar, Real Madrid: Raul Asencio, Cesar Palacios. Benfica: Nicolas Otamendi, Richard Rios.
