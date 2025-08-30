Justin De Haas blev matchhjälte för Famalicao borta mot AVS
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Famalicao vann med 1–0 mot AVS
- Justin De Haas matchvinnare för Famalicao
- AVS nu 16:e, Famalicao på andra plats
Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Justin De Haas när Famalicao vann på bortaplan mot AVS med 1–0 (0–0) på lördagen i Primeira Liga herr.
Famalicao har nu fyra matcher i rad utan insläppt mål.
AVS–Famalicao – mål för mål
Det här var Famalicaos andra uddamålsseger.
För AVS gör resultatet att laget nu ligger på 16:e plats i tabellen, medan Famalicao är på andra plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari.
AVS möter Estoril i nästa match borta lördag 13 september 20.00. Famalicao möter samma dag Sporting Lissabon hemma.
AVS–Famalicao 0–1 (0–0)
Primeira Liga herr
Mål: 0–1 (70) Justin De Haas.
Varningar, AVS: Jaume Grau. Famalicao: Leo Realpe, Marcos Pena, Lazar Carevic, Ibrahima Ba.
Nästa match:
AVS: Estoril Praia, borta, 13 september
Famalicao: Sporting Lissabon, hemma, 13 september
Den här artikeln handlar om: