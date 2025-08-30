Justin De Haas blev matchhjälte för Famalicao borta mot AVS

Famalicao vann med 1–0 mot AVS

Justin De Haas matchvinnare för Famalicao

AVS nu 16:e, Famalicao på andra plats

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Justin De Haas när Famalicao vann på bortaplan mot AVS med 1–0 (0–0) på lördagen i Primeira Liga herr.

Famalicao har nu fyra matcher i rad utan insläppt mål.

AVS–Famalicao – mål för mål

Det här var Famalicaos andra uddamålsseger.

För AVS gör resultatet att laget nu ligger på 16:e plats i tabellen, medan Famalicao är på andra plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari.

AVS möter Estoril i nästa match borta lördag 13 september 20.00. Famalicao möter samma dag Sporting Lissabon hemma.

AVS–Famalicao 0–1 (0–0)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (70) Justin De Haas.

Varningar, AVS: Jaume Grau. Famalicao: Leo Realpe, Marcos Pena, Lazar Carevic, Ibrahima Ba.

Nästa match:

AVS: Estoril Praia, borta, 13 september

Famalicao: Sporting Lissabon, hemma, 13 september