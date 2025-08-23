Seger för Eintracht Frankfurt med 4–1 mot Werder Bremen

Jean Matteo Bahoya gjorde två mål för Eintracht Frankfurt

Justin Njinmah målskytt för Werder Bremen

Werder Bremen förlorade på bortaplan i Bundesliga mot Eintracht Frankfurt, med 1–4 (0–2).

Matchen var mållös till Eintracht Frankfurt tog ledningen i 22:a minuten, genom Can Uzun.

Eintracht Frankfurt ökade ledningen till 2–0 i 25:e minuten, genom Jean Matteo Bahoya. Direkt efter pausen ökade Jean Matteo Bahoya Eintracht Frankfurts ledning.

I 48:e minuten slog Justin Njinmah till, och reducerade åt Werder Bremen. Men mer än så orkade Werder Bremen inte med.

Eintracht Frankfurts Ansgar Knauff gjorde 4–1 i 70:e minuten.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Werder Bremen med 2–0.

Lagen möts igen 17 januari på Weserstadion.

Nästa motstånd för Werder Bremen är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 30 augusti 15.30 på Weserstadion.

Eintracht Frankfurt–Werder Bremen 4–1 (2–0)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 1–0 (22) Can Uzun, 2–0 (25) Jean Matteo Bahoya, 3–0 (47) Jean Matteo Bahoya, 3–1 (48) Justin Njinmah, 4–1 (70) Ansgar Knauff.

Varningar, Eintracht Frankfurt: Rasmus Kristensen. Werder Bremen: Niklas Stark, Justin Njinmah, Julian Malatini.

Nästa match:

Werder Bremen: Bayer Leverkusen, hemma, 30 augusti