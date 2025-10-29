Juventus äntligen vinnare igen efter seger mot Udinese

Juventus vann med 3–1 mot Udinese

Federico Gatti matchvinnare för Juventus

Nicolo Zaniolo nätade för Udinese

Efter fem matcher utan seger i Serie A kunde Juventus till slut ta tre poäng. Laget vann på hemmaplan mot Udinese, med 3–1 (1–1).

Cremonese nästa för Juventus

Juventus startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Dusan Vlahovic till på straff.

Udinese kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Nicolo Zaniolo. I 67:e minuten nätade Federico Gatti och gav Juventus ledningen.

3–1-målet kom på tilläggstid när Kenan Yildiz slog till och gjorde mål på straff. 3–1-målet blev matchens sista.

Lagen möts på nytt den 15 mars.

I nästa match, lördag 1 november möter Juventus Cremonese borta 20.45 medan Udinese spelar hemma mot Atalanta 15.00.

Juventus–Udinese 3–1 (1–1)

Serie A

Mål: 1–0 (5) Dusan Vlahovic, 1–1 (45) Nicolo Zaniolo, 2–1 (67) Federico Gatti, 3–1 (90) Kenan Yildiz.

Varningar, Juventus: Michele Di Gregorio. Udinese: Sandi Lovric, Lennon Miller, Jakub Piotrowski, Saba Goglichidze.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 1-2-2

Udinese: 1-2-2

Nästa match:

Juventus: Cremonese, borta, 1 november

Udinese: Atalanta, hemma, 1 november