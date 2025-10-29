Juventus äntligen vinnare igen efter seger mot Udinese
- Juventus vann med 3–1 mot Udinese
- Federico Gatti matchvinnare för Juventus
- Nicolo Zaniolo nätade för Udinese
Efter fem matcher utan seger i Serie A kunde Juventus till slut ta tre poäng. Laget vann på hemmaplan mot Udinese, med 3–1 (1–1).
Cremonese nästa för Juventus
Juventus startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Dusan Vlahovic till på straff.
Udinese kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Nicolo Zaniolo. I 67:e minuten nätade Federico Gatti och gav Juventus ledningen.
3–1-målet kom på tilläggstid när Kenan Yildiz slog till och gjorde mål på straff. 3–1-målet blev matchens sista.
Lagen möts på nytt den 15 mars.
I nästa match, lördag 1 november möter Juventus Cremonese borta 20.45 medan Udinese spelar hemma mot Atalanta 15.00.
Juventus–Udinese 3–1 (1–1)
Serie A
Mål: 1–0 (5) Dusan Vlahovic, 1–1 (45) Nicolo Zaniolo, 2–1 (67) Federico Gatti, 3–1 (90) Kenan Yildiz.
Varningar, Juventus: Michele Di Gregorio. Udinese: Sandi Lovric, Lennon Miller, Jakub Piotrowski, Saba Goglichidze.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Juventus: 1-2-2
Udinese: 1-2-2
Nästa match:
Juventus: Cremonese, borta, 1 november
Udinese: Atalanta, hemma, 1 november
