Juventus fina svit mot Udinese fortsätter

Juventus segrade – 1–0 mot Udinese

Jeremie Boga avgjorde för Juventus

Andra raka segern för Juventus

Fyra raka segrar hade Juventus mot just Udinese i Serie A inför lördagens match. Och på lördagen segrade Juventus på nytt – den här gången med 1–0 (1–0) borta på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.

Jeremie Boga blev matchhjälte efter 38 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var elfte gången den här säsongen som Juventus målvakter höll nollan.

Udinese–Juventus – mål för mål

Udinese har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Juventus har två vinster, en oavgjord och två förluster och 10–8 i målskillnad.

För Juventus gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Udinese är på elfte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Juventus vunnit.

I nästa omgång har Udinese Genoa borta på Stadio Luigi Ferraris, fredag 20 mars 20.45. Juventus spelar hemma mot Sassuolo lördag 21 mars 20.45.

Udinese–Juventus 0–1 (0–1)

Serie A, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

Mål: 0–1 (38) Jeremie Boga.

Varningar, Udinese: Christian Kabasele, Nicolo Zaniolo, Branimir Mlacic. Juventus: Lloyd Kelly.

