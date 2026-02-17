Juventus förlorade första matchen mot Galatasaray med 2–5

Fyra raka mål av Galatasaray

Juventus nästa motstånd för Galatasaray

Teun Koopmeiners med två mål för Juventus

Juventus fick en tuff start på dubbelmötet med Galatasaray i Champions League 16-delsfinal. Galatasaray vann på hemmaplan med 5–2 (1–2). Onsdag 25 februari spelas returen.

Davinson Sanchez gjorde matchvinnande målet

Galatasaray fick en bra start på matchen när Gabriel Sara slog till redan i 15:e minuten. 1–1 kom i 16:e minuten när Teun Koopmeiners slog till. Juventus tog också ledningen i 32:a minuten när Teun Koopmeiners återigen fick träff.

Direkt efter pausen slog Noa Lang till med assist av Baris Alper Yilmaz och kvitterade för Galatasaray. Davinson Sanchez fick utdelning med en halvtimme kvar att spela framspelad av Gabriel Sara och gav Galatasaray ledningen. I den 75:e minuten ökade Noa Lang ledningen ytterligare. 5–2-målet kom med fyra minuter kvar att spela när Sacha Boey slog till och gjorde mål.

Galatasaray–Juventus 5–2 (1–2)

Champions League 16-delsfinal

Mål: 1–0 (15) Gabriel Sara, 1–1 (16) Teun Koopmeiners, 1–2 (32) Teun Koopmeiners, 2–2 (49) Noa Lang (Baris Alper Yilmaz), 3–2 (60) Davinson Sanchez (Gabriel Sara), 4–2 (75) Noa Lang, 5–2 (86) Sacha Boey.

Varningar, Galatasaray: Abdulkerim Bardakci. Juventus: Andrea Cambiaso, Juan Cabal, Luciano Spalletti.