Juventus räckte inte till i 16-delsfinal i Champions League mot Galatasaray

Seger för Galatasaray – 7–5 totalt

Weston McKennie matchvinnare för Juventus

Tre mål för Juventus utan svar

Juventus hade inte vad som krävdes på hemmaplan i andra matchen mot Galatasaray i 16-delsfinal i Champions League. Matchen slutade 3–0 till Juventus, vilket gör att Galatasaray står som segrare med totala resultatet 7–5.

Galatasaray såg ut att ha matchen i sitt grepp men hemmalaget Juventus lyckades med en mycket stark upphämtning. 0–2 vändes till 3–2 efter full tid.

Juventus–Galatasaray – mål för mål

Juventus tog ledningen i 37:e minuten genom Manuel Locatelli på straff.

I den 48:e minuten blev Juventus Lloyd Kelly utvisad. I 70:e minuten slog Federico Gatti till och gjorde 2–0. Med åtta minuter kvar att spela ökade Juventus ledningen genom Weston McKennie efter förarbete från Teun Koopmeiners. Reduceringen till 3–1 kom i slutminuterna, i 105:e minuten när Victor Osimhen slog till och gjorde mål för Galatasaray assisterad av Baris Alper Yilmaz. I 119:e minuten reducerade Galatasarays Baris Alper Yilmaz på nytt framspelad av Wilfried Singo. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Juventus–Galatasaray 3–2 (0–2), 5–7 totalt

16-delsfinal i Champions League

Mål: 1–0 (37) Manuel Locatelli, 2–0 (70) Federico Gatti, 3–0 (82) Weston McKennie (Teun Koopmeiners), 3–1 (105) Victor Osimhen (Baris Alper Yilmaz), 3–2 (119) Baris Alper Yilmaz (Wilfried Singo).

Varningar, Juventus: Kenan Yildiz, Carlo Pinsoglio. Galatasaray: Victor Osimhen, Roland Sallai, Gabriel Sara, Ugurcan Cakir.

Utvisningar, Juventus: Lloyd Kelly.