Juventus vände underläge och vann

Juventus segrade – 3–2 mot Bodö/Glimt

Jonathan David matchvinnare för Juventus

Tredje förlusten i följd för Bodö/Glimt

Juventus låg under i halvtid i bortamatchen i Champions League mot Bodö/Glimt. Men laget vände underläget och vann med 3–2 (0–1) i tisdagens match på Aspmyra Stadion. Stor matchhjälte blev Jonathan David, med sitt 3–2-mål på stopptid.

Pafos nästa för Juventus

Bodö/Glimt tog ledningen i 27:e minuten genom Ole Didrik Blomberg.

Direkt efter pausen nätade Lois Openda och kvitterade för Juventus.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Weston McKennie framspelad av Fabio Miretti och gav Juventus ledningen.

Kvitteringen kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Sondre Fet slog till och gjorde mål på straff för Bodö/Glimt.

Det matchavgörande målet för Juventus kom direkt därefter när Jonathan David på övertid gjorde 2–3.

Bodö/Glimt har två oavgjorda och tre förluster och 7–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Juventus har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 10–10 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Bodö/Glimt ligger på 31:a plats medan Juventus är på 21:a plats.

Nästa motstånd för Juventus är Pafos. Lagen möts onsdag 10 december 21.00 på Allianz Stadium.

Bodö/Glimt–Juventus 2–3 (1–0)

Champions League, Aspmyra Stadion

Mål: 1–0 (27) Ole Didrik Blomberg, 1–1 (48) Lois Openda, 1–2 (59) Weston McKennie (Fabio Miretti), 2–2 (87) Sondre Fet, 2–3 (90) Jonathan David.

Varningar, Juventus: Weston McKennie, Fabio Miretti, Juan Cabal, Lloyd Kelly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bodö/Glimt: 0-2-3

Juventus: 1-3-1

Nästa match:

Juventus: Pafos FC, hemma, 10 december