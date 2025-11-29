Juventus vann efter stark start mot Cagliari

Juventus vann med 2–1 mot Cagliari

Kenan Yildiz tvåmålsskytt för Juventus

Sebastiano Esposito nätade för Cagliari

Juventus tog greppet om matchen före paus och Cagliari lyckades inte resa sig. Matchen på lördagen i Serie A slutade 2–1 (2–1) till hemmalaget.

Juventus–Cagliari – mål för mål

Sebastiano Esposito gjorde 1–0 till Cagliari i 26:e minuten på passning från Marco Palestra.

Juventus kvitterade till 1–1 i 27:e minuten genom Kenan Yildiz.

Laget tog också ledningen på stopptid i första halvleken på nytt genom Kenan Yildiz efter förarbete av Pierre Kalulu. Yildiz fullbordade därmed Juventus vändning. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Juventus med 2–1.

Det här var Juventus fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Cagliaris tredje uddamålsförlust.

Lagen möts på nytt den 17 januari.

Juventus tar sig an Napoli i nästa match borta söndag 7 december 20.45. Cagliari möter samma dag 15.00 Roma hemma.

Juventus–Cagliari 2–1 (2–1)

Serie A

Mål: 0–1 (26) Sebastiano Esposito (Marco Palestra), 1–1 (27) Kenan Yildiz, 2–1 (45) Kenan Yildiz (Pierre Kalulu).

Varningar, Juventus: Andrea Cambiaso. Cagliari: Adam Obert, Matteo Prati, Mattia Felici, Alessandro Deiola, Michael Folorunsho.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 3-2-0

Cagliari: 0-2-3

Nästa match:

Juventus: Napoli, borta, 7 december

Cagliari: Roma, hemma, 7 december