Kalipha Jawlas mål gav poäng för Utsikten mot Varberg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort mellan Utsikten och Varberg
- Kalipha Jawla kvitterade i 49:e minuten
- Utsikten nu tolfte, Varberg på femte plats
Varbergs Emil Hellman gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Utsikten i Superettan. I andra halvlek kvitterade Utsikten genom Kalipha Jawla efter 49 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.
Utsikten–Varberg – mål för mål
Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Varberg tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Emil Hellman framspelad av Gustav Broman. Direkt efter pausen gjorde Kalipha Jawla mål på pass av Malkolm Moenza och kvitterade för Utsikten. Det blev också matchens sista mål.
Det här var Utsiktens nionde oavgjorda match den här säsongen.
För hemmalaget betyder resultatet tolfte plats i tabellen. Varberg är på femte plats.
Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 24 augusti. Då möter Utsikten Västerås SK på Hitachi Energy Arena 15.00. Varberg tar sig an Östersunds FK hemma 13.00.
Utsikten–Varberg 1–1 (0–1)
Superettan, Bravida Arena
Mål: 0–1 (31) Emil Hellman (Gustav Broman), 1–1 (49) Kalipha Jawla (Malkolm Moenza).
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Utsikten: 1-1-3
Varberg: 1-1-3
Nästa match:
Utsikten: Västerås SK FK, borta, 24 augusti
Varberg: Östersunds FK, hemma, 24 augusti
Den här artikeln handlar om: