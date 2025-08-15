Oavgjort mellan Utsikten och Varberg

Kalipha Jawla kvitterade i 49:e minuten

Utsikten nu tolfte, Varberg på femte plats

Varbergs Emil Hellman gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Utsikten i Superettan. I andra halvlek kvitterade Utsikten genom Kalipha Jawla efter 49 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.

Utsikten–Varberg – mål för mål

Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Varberg tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Emil Hellman framspelad av Gustav Broman. Direkt efter pausen gjorde Kalipha Jawla mål på pass av Malkolm Moenza och kvitterade för Utsikten. Det blev också matchens sista mål.

Det här var Utsiktens nionde oavgjorda match den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet tolfte plats i tabellen. Varberg är på femte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 24 augusti. Då möter Utsikten Västerås SK på Hitachi Energy Arena 15.00. Varberg tar sig an Östersunds FK hemma 13.00.

Utsikten–Varberg 1–1 (0–1)

Superettan, Bravida Arena

Mål: 0–1 (31) Emil Hellman (Gustav Broman), 1–1 (49) Kalipha Jawla (Malkolm Moenza).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Utsikten: 1-1-3

Varberg: 1-1-3

Nästa match:

Utsikten: Västerås SK FK, borta, 24 augusti

Varberg: Östersunds FK, hemma, 24 augusti