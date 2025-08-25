Kalle Holmberg poängräddare för Örebro mot Umeå FC

1–1 mellan Örebro och Umeå FC

Kalle Holmberg kvitterade i 54:e minuten

Örebro nu 16:e, Umeå FC på 15:e plats

Umeå FC:s Daniel Persson gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Örebro i Superettan. I andra halvlek jobbade sig Örebro in i matchen, och kvitterade genom Kalle Holmberg efter 54 minuters spel. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.

Örebro–Umeå FC – mål för mål

Matchen var mållös till Umeå FC tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Daniel Persson. I 54:e minuten slog Kalle Holmberg till, och kvitterade för Örebro. Det blev också matchens sista mål.

Örebro har tre oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Umeå FC har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad. Det här var Örebros åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Örebro ligger kvar på 16:e och sista plats i tabellen, och Umeå FC på 15:e plats.

Lördag 30 augusti 15.00 spelar Örebro borta mot Sandvikens IF. Umeå FC möter Oddevold hemma på Umeå Energi Arena söndag 31 augusti 13.00.

Örebro–Umeå FC 1–1 (0–1)

Superettan, Behrn Arena

Mål: 0–1 (29) Daniel Persson, 1–1 (54) Kalle Holmberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro: 0-3-2

Umeå FC: 1-2-2

Nästa match:

Örebro: Sandvikens IF, borta, 30 augusti

Umeå FC: IK Oddevold, hemma, 31 augusti