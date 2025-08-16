Seger för Kalmar med 1–0 mot Umeå FC

Malcolm Stolt matchvinnare för Kalmar

Andra raka segern för Kalmar

Kalmar slog Umeå FC borta med 1–0 (1–0) och är ny serieledare i Superettan efter 19 spelade matcher, tre poäng före Örgryte. Örgryte har dock en match mindre spelad. Umeå FC ligger på 15:e plats i tabellen.

Malcolm Stolt stod för Kalmars avgörande mål efter 39 minuter.

Kalmar har nu fyra matcher i rad utan insläppt mål.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Kalmar.

Umeå FC–Kalmar – mål för mål

Det här var Umeå FC:s sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kalmars fjärde uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalmar FF med 2–0.

Nästa motstånd för Umeå FC är Örebro. Lagen möts måndag 25 augusti 19.00 på Behrn Arena. Kalmar tar sig an Helsingborg hemma tisdag 26 augusti 19.00.

Umeå FC–Kalmar 0–1 (0–1)

Superettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (39) Malcolm Stolt (Tomas Kalinauskas).

Varningar, Umeå FC: Jakob Hedenquist. Kalmar: Robert Gojani, Gibril Sosseh.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå FC: 1-2-2

Kalmar: 3-2-0

Nästa match:

Umeå FC: Örebro SK, borta, 25 augusti

Kalmar: Helsingborgs IF, hemma, 26 augusti