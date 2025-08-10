Kalmar tog klar seger mot Varberg

Seger för Kalmar med 2–0 mot Varberg

Tomas Kalinauskas avgjorde för Kalmar

Varbergs andra raka förlust

Kalmar startade bra i matchen mot Varberg på hemmaplan på söndagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Superettan.

Resultatet betyder också att Kalmar har hållit nollan i tre matcher i rad.

Umeå FC nästa för Kalmar

Kalmar tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Tomas Kalinauskas. Direkt efter pausen ökade Lars Sætra Kalmars ledning. Det blev också matchens sista mål.

Resultatet innebär att Kalmar ligger kvar på andra plats och Varberg på sjätte plats i tabellen.

I nästa omgång har Kalmar Umeå FC borta på Umeå Energi Arena, lördag 16 augusti 15.00. Varberg spelar borta mot Utsikten fredag 15 augusti 19.00.

Kalmar–Varberg 2–0 (1–0)

Superettan, Guldfågeln Arena

Mål: 1–0 (43) Tomas Kalinauskas, 2–0 (50) Lars Sætra.

Varningar, Kalmar: Lars Sætra, Melker Hallberg, Gibril Sosseh. Varberg: Niklas Dahlström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kalmar: 2-3-0

Varberg: 1-1-3

Nästa match:

Kalmar: Umeå FC, borta, 16 augusti

Varberg: Utsikten, borta, 15 augusti