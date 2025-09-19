Kaly Sene och Strelec avgjorde hemma mot WBA

Seger för Middlesbrough med 2–1 mot WBA

Middlesbroughs femte seger på de senaste sex matcherna

Mamadou Kaly Sene matchvinnare för Middlesbrough

Det blev en uddamålsseger för Middlesbrough i matchen mot WBA i Championship på fredagen. Laget vann med 2–1 (1–0) hemma på Riverside.

Segern var Middlesbroughs femte på de senaste sex matcherna.

Middlesbrough–WBA – mål för mål

Middlesbrough tog ledningen i 26:e minuten, genom David Strelec. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Mamadou Kaly Sene och ökade ledningen för Middlesbrough.

Reduceringen till 2–1 kom på stopptid, när Aune Heggebo slog till och gjorde mål för WBA. Men mer än så orkade WBA inte med.

Det här var Middlesbroughs fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också WBA:s andra uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Middlesbrough i serieledning och WBA på femte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 17 januari.

I nästa omgång har Middlesbrough Southampton borta på St. Mary’s Stadium, lördag 27 september 16.00. WBA spelar hemma mot Leicester fredag 26 september 21.00.

Middlesbrough–WBA 2–1 (1–0)

Championship, Riverside

Mål: 1–0 (26) David Strelec, 2–0 (61) Mamadou Kaly Sene, 2–1 (90) Aune Heggebo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Middlesbrough: 4-1-0

WBA: 2-1-2

Nästa match:

Middlesbrough: Southampton FC, borta, 27 september

WBA: Leicester City FC, hemma, 26 september