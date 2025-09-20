Karlberg säkrade hemmaseger mot AFC Eskilstuna

Karlberg vann med 4–2 mot AFC Eskilstuna

Nionde segern för Karlberg

Karlberg nu sjätte, AFC Eskilstuna på åttonde plats

Karlberg vann matchen hemma mot AFC Eskilstuna i Ettan norra herr på lördagen. 4–2 (3–1) slutade matchen.

Team TG nästa för Karlberg

Målgörare för Karlberg var Kamil Dudziak, Nino Geiger och Ali Khan, medan AFC Eskilstunas mål gjordes av Henry Atola och Leo Lif. Ett av Karlbergs mål var ett självmål.

Karlberg ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan AFC Eskilstuna ligger på åttonde plats. Karlberg var tolva i tabellen för 22 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagens första möte för säsongen vann Karlbergs BK med 2–0.

Karlberg tar sig an Team TG i nästa match borta lördag 27 september 12.00. AFC Eskilstuna möter samma dag 16.00 Hammarby TFF hemma.