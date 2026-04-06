Karlstad Fotboll höll undan och vann mot Piteå

Karlstad Fotboll vann med 2–1 mot Piteå

Karlstad Fotbolls avgörande i 77:e minuten.

Oskar Alvers tvåmålsskytt för Karlstad Fotboll

Hemmalaget Karlstad Fotboll tog greppet om matchen mot Piteå i första halvlek och ledde med 2–0 i paus. I andra halvlek kom Piteå närmare, men matchen i Ettan norra herr slutade 2–1 till Karlstad Fotboll.

Piteås tränare Viktor Jonsson:

– Vi släpper in två skitmål och kommer in i matchen snett på grund av det, men tycker att vi i stora drag matchar Karlstad väldigt bra som kommer vara ett av topplagen i serien. Vi tar nästa match.

FC Stockholm Internazionale nästa för Karlstad Fotboll

Karlstad Fotboll startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fyra minuter slog Oskar Alvers till. I 34:e minuten gjorde laget 2–0 återigen genom Oskar Alvers.

José Segura Bonilla reducerade för Piteå med knappa kvarten kvar. Mer än så blev det dock inte för Piteå.

Karlstad Fotboll tog hem lagens senaste möte med 6–0 på LF Arena.

Lagen möts på nytt på LF Arena den 3 oktober.

Karlstad Fotboll tar sig an FC Stockholm Internazionale i nästa match borta söndag 12 april 16.00. Piteå möter samma dag 13.00 Assyriska hemma.

Karlstad Fotboll–Piteå 2–1 (2–0)

Ettan norra herr, Sola Arena

Mål: 1–0 (4) Oskar Alvers, 2–0 (34) Oskar Alvers, 2–1 (77) José Segura Bonilla.

