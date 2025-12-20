Keane Lewis-Potter matchvinnare när Brentford vann mot Wolverhampton
- Seger för Brentford med 2–0 mot Wolverhampton
- Keane Lewis-Potter med två mål för Brentford
- Tionde förlusten i följd för Wolverhampton
2–0 (0–0) vann Brentford med på bortaplan mot Wolverhampton i Premier League. Bakom segern låg två mål av Keane Lewis-Potter, båda i andra halvleken.
I och med detta har Wolverhampton tio förluster i rad.
Wolverhampton–Brentford – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 63:e minuten innan Keane Lewis-Potter assisterad av Vitaly Janelt gav Brentford ledningen.
Och med sju minuter kvar att spela ökade Brentford ledningen genom Keane Lewis-Potter. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
Lördag 27 december 16.00 möter Wolverhampton Liverpool borta på Anfield medan Brentford spelar hemma mot Bournemouth.
Wolverhampton–Brentford 0–2 (0–0)
Premier League, Molineux Stadium
Mål: 0–1 (63) Keane Lewis-Potter (Vitaly Janelt), 0–2 (83) Keane Lewis-Potter.
Varningar, Wolverhampton: Hee-chan Hwang, Joao Gomes. Brentford: Rico Henry, Vitaly Janelt, Sepp Van den Berg, Michael Kayode.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Wolverhampton: 0-0-5
Brentford: 2-1-2
Nästa match:
Wolverhampton: Liverpool, borta, 27 december 16.00
Brentford: AFC Bournemouth, hemma, 27 december 16.00
