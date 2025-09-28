Keinan Davis mål räckte inte när Udinese föll
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Sassuolo med 3–1 mot Udinese
- Ismael Kone matchvinnare för Sassuolo
- Andra förlusten i följd för Udinese
Udinese förlorade mot Sassuolo i Serie A. 3–1 (2–0) slutade matchen på söndagen.
Sassuolo–Udinese – mål för mål
Sassuolo tog en tidig ledning. Armand Lauriente slog till framspelad av Domenico Berardi, redan i åttonde minuten.
Sassuolo ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Ismael Kone, i tolfte minuten. I 55:e minuten slog Keinan Davis till, och reducerade åt Udinese. Fler mål än så blev det inte för Udinese.
Men med nio minuter kvar att spela ökade Sassuolo ledningen genom Edoardo Iannoni på pass av Alieu Fadera. Det fastställde slutresultatet till 3–1.
Sassuolo och Udinese delade på poängen, 1–1, senast lagen möttes, på Mapei Stadium.
Lagen möts igen 15 februari.
Nästa motstånd för Udinese är Cagliari. Lagen möts söndag 5 oktober 12.30.
Sassuolo–Udinese 3–1 (2–0)
Serie A
Mål: 1–0 (8) Armand Lauriente (Domenico Berardi), 2–0 (12) Ismael Kone, 2–1 (55) Keinan Davis, 3–1 (81) Edoardo Iannoni (Alieu Fadera).
Varningar, Udinese: Nicolo Zaniolo, Jakub Piotrowski, Oumar Solet.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sassuolo: 2-0-3
Udinese: 2-1-2
Nästa match:
Udinese: Cagliari, hemma, 5 oktober
Den här artikeln handlar om: