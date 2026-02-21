Kenny McLeans mål räckte inte för Norwich City mot Birmingham

Birmingham segrade – 2–1 mot Norwich City

Marvin Ducksch avgjorde för Birmingham

Birminghams 13:e seger

Norwich City förlorade lördagens match hemma i Championship mot Birmingham med 1–2 (0–2).

Norwich City–Birmingham – mål för mål

Carlos Vicente gjorde 1–0 till Birmingham efter bara fem minuter på passning från Bright Osayi-Samuel. Birmingham ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen genom Marvin Ducksch assisterad av August Priske.

I 67:e minuten nätade Kenny McLean framspelad av Mohamed Toure och reducerade åt Norwich City. Mer än så blev det dock inte för Norwich City.

För Norwich City gör resultatet att laget nu ligger på 18:e plats i tabellen medan Birmingham är på sjunde plats. Birmingham var på 13:e plats i tabellen för 15 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen senast möttes vann Birmingham med 4–1.

Nästa motstånd för Norwich City är Sheffield Wednesday. Lagen möts onsdag 25 februari 20.45 på Carrow Road.

Norwich City–Birmingham 1–2 (0–2)

Championship, Carrow Road

Mål: 0–1 (5) Carlos Vicente (Bright Osayi-Samuel), 0–2 (14) Marvin Ducksch (August Priske), 1–2 (67) Kenny McLean (Mohamed Toure).

Varningar, Birmingham: Christoph Klarer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 3-0-2

Birmingham: 3-2-0

Nästa match:

Norwich City: Sheffield Wednesday, hemma, 25 februari 20.45