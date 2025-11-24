Kiernan Dewsbury-Hall avgjorde när Everton sänkte Manchester United

Seger nummer 5 för Everton

Manchester United nu tionde, Everton på elfte plats

Evertons starka defensiv briljerade

Målet i första halvleken blev matchens enda. Everton vann med 1–0 (1–0) borta mot Manchester United i Premier League.

Det här var Evertons fjärde nolla den här säsongen.

Kiernan Dewsbury-Hall matchvinnare för Everton

Manchester United har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 10–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Everton har två vinster, en oavgjord och två förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Evertons tredje uddamålsseger.

Everton ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Manchester United är på tionde plats. Ett fint lyft för Everton som låg på 15:e plats så sent som den 2 november.

Nästa motstånd för Everton är Newcastle. Lagen möts lördag 29 november 18.30 på Everton Stadium.

Manchester United–Everton 0–1 (0–1)

Premier League, Old Trafford

Mål: 0–1 (29) Kiernan Dewsbury-Hall.

Varningar, Manchester United: Casemiro, Bryan Mbeumo.

Utvisningar, Everton: Idrissa Gana Gueye.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester United: 2-2-1

Everton: 2-1-2

Nästa match:

Everton: Newcastle Utd, hemma, 29 november