Kif Örebro fortsätter vara svårslaget – tog sjunde segern i rad

Kif Örebro vann med 4–0 mot Uppsala IK Dam

Kif Örebros sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Bella Sember gjorde två mål för Kif Örebro

Det var upplagt för en riktigt het drabbning när två av de formstarkaste lagen i Elitettan möttes på Studenternas. Och bortalaget Kif Örebro vann mot Uppsala IK Dam. 0–4 (0–1) skrevs resultatet till, som betyder att femteplacerade Kif Örebro tog sjunde segern i följd, och att Uppsala IK Dam samtidigt förlorade efter sex segrar i rad.

– Vi tar oss an ett bra IK Uppsala på bästa möjliga sätt. Vår press var väldigt bra och vi löser deras press på ett fenomenalt sätt, kommenterade Kif Örebros tränare Fredrik Andersson.

Kif Örebro har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Kif Örebros Bella Sember tvåmålsskytt

Matchen var mållös till Kif Örebro tog ledningen i 35:e minuten, genom Bella Sember. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Emilia Jägestedt Widstrand träff och ökade ledningen för Kif Örebro.

I 74:e minuten ökade Bella Sember ledningen ytterligare.

Till slut kom också 0–4 genom Vera Andersson i 84:e minuten.

För Uppsala IK Dam gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i serien.

I nästa match, lördag 23 augusti, har Uppsala IK Dam Trelleborg borta på Vångavallen 15.00, medan Kif Örebro spelar borta mot Jitex BK 14.00.

Uppsala IK Dam–Kif Örebro 0–4 (0–1)

Elitettan, Studenternas

Mål: 0–1 (35) Bella Sember, 0–2 (64) Emilia Jägestedt Widstrand, 0–3 (74) Bella Sember, 0–4 (84) Vera Andersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Uppsala IK Dam: 4-0-1

Kif Örebro: 5-0-0

Nästa match:

Uppsala IK Dam: Trelleborgs FF, borta, 23 augusti

Kif Örebro: Jitex BK, borta, 23 augusti