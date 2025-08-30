Kif Örebro fortsätter vinna – 4–0 mot BK Häcken Utveckling

Kif Örebro segrade – 4–0 mot BK Häcken Utveckling

Kif Örebros nionde seger på de senaste tio matcherna

Cajsa Rubensson tvåmålsskytt för Kif Örebro

Segertåget fortsätter för Kif Örebro. Mot BK Häcken Utveckling hemma på Behrn Arena på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 4–0 (2–0) och har nu nio segrar i rad i Elitettan.

– Skönt att vinna, vi tar alltid en match i taget och har väldigt mycket att lära från denna match, kommenterade Kif Örebros tränare Fredrik Andersson efter matchen.

Helene Gross-Benberg matchvinnare för Kif Örebro

Kif Örebro tog en tidig ledning. Helene Gross-Benberg gjorde målet, redan i 14:e minuten.

Laget gjorde 2–0 i 27:e minuten, när Cajsa Rubensson hittade rätt. Direkt efter pausen ökade Cajsa Rubensson Kif Örebros ledning.

Kif Örebro gjorde också 4–0 genom Bella Sember i 90:e minuten.

Resultatet innebär att Kif Örebro ligger kvar på femte plats och BK Häcken Utveckling på åttonde plats i tabellen.

Lördag 6 september spelar Kif Örebro hemma mot Gamla Upsala SK Dam 13.00 och BK Häcken Utveckling mot Mallbacken hemma 14.00 på Gothia Park.

Kif Örebro–BK Häcken Utveckling 4–0 (2–0)

Elitettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (14) Helene Gross-Benberg, 2–0 (27) Cajsa Rubensson, 3–0 (48) Cajsa Rubensson, 4–0 (90) Bella Sember.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kif Örebro: 5-0-0

BK Häcken Utveckling: 2-0-3

Nästa match:

Kif Örebro: Gamla Upsala SK, hemma, 6 september

BK Häcken Utveckling: Mallbackens IF Sunne, hemma, 6 september