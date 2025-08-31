Klar seger för Älvsjö AIK mot Hertzöga på Älvsjö IP

Älvsjö AIK segrade – 4–0 mot Hertzöga

Andra raka segern för Älvsjö AIK

Seger nummer 10 för Älvsjö AIK

En halvtidsledning med 2–0 utökades i andra halvleken när Älvsjö AIK slog Hertzöga på hemmaplan i division 1 mellersta dam. Till slut blev det 4–0 till Älvsjö AIK.

– En väldigt god prestation genom hela banan. Skönt att få lite utdelning och andrum, så vi kunde våga spela ut ännu mer, kommenterade Älvsjö AIK:s tränare Didrik Sollenius.

Hertzögas tränare Mikael Lönn om matchen:

– Förlusten är inte mycket att säga om. Vi förlorar mot ett bättre lag. Tyvärr så ger vi bort lite för enkla mål för att kunna störa Älvsjö idag. Andra halvlek är dock bättre men en klen tröst då vi inte kommer upp som lag under 90 minuter.

Älvsjö AIK–Hertzöga – mål för mål

Hemmalagets mål gjordes av Nadja Fernström, Naomi Schultze, Jennifer Sjösten och Sandra de Brun Kenk.

Älvsjö AIK stannar därmed på femte plats, och Hertzöga på sjunde plats, i tabellen.

I nästa omgång har Älvsjö AIK Smedby borta på PreZero Arena, söndag 7 september 13.00. Hertzöga spelar hemma mot Boo lördag 6 september 13.00.