Klar seger för Atalanta mot Lecce på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare

Atalanta vann med 3–0 mot Lecce

Giorgio Scalvini matchvinnare för Atalanta

Andra raka segern för Atalanta

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Atalanta slog Lecce på bortaplan i Serie A. Till slut blev det 3–0 till Atalanta.

Det här var Atalantas tolfte nolla den här säsongen.

Juventus nästa för Atalanta

Giorgio Scalvini gjorde 1–0 för Atalanta efter en knapp halvtimme.

Nikola Krstovic fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Atalanta. Atalanta gjorde också 0–3 genom Giacomo Raspadori i 73:e minuten.

Lagens första möte för säsongen vann Atalanta med 4–1.

Nästa motstånd för Lecce är Bologna. Lagen möts söndag 12 april 18.00 på Stadio Renato Dell’Ara. Atalanta tar sig an Juventus hemma lördag 11 april 20.45.

Lecce–Atalanta 0–3 (0–1)

Serie A, Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare

Mål: 0–1 (29) Giorgio Scalvini, 0–2 (59) Nikola Krstovic, 0–3 (73) Giacomo Raspadori.

Varningar, Atalanta: Davide Zappacosta, Berat Djimsiti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lecce: 1-0-4

Atalanta: 2-2-1

