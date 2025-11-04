Klar seger för Atletico Madrid mot Union Saint-Gilloise på Civitas Metropolitano
- Atletico Madrid vann med 3–1 mot Union Saint-Gilloise
- Conor Gallagher avgjorde för Atletico Madrid
- Tredje raka förlusten för Union Saint-Gilloise
En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Atletico Madrid slog Union Saint-Gilloise på hemmaplan i Champions League. Till slut blev det 3–1 till Atletico Madrid.
Inter nästa för Atletico Madrid
Atletico Madrid tog ledningen i 39:e minuten genom Julian Alvarez. Det dröjde till den 72:a minuten innan Conor Gallagher ökade ledningen.
Ross Sykes reducerade för Union Saint-Gilloise framspelad av Sofiane Boufal med knappa kvarten kvar. Men mer än så orkade Union Saint-Gilloise inte med.
3–1-målet kom på tilläggstid när Marcos Llorente slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.
För tabellens utseende betyder det här att Atletico Madrid ligger på 14:e plats medan Union Saint-Gilloise är på 26:e plats.
Nästa motstånd för Atletico Madrid är Inter. Lagen möts onsdag 26 november 21.00 på Civitas Metropolitano.
Atletico Madrid–Union Saint-Gilloise 3–1 (1–0)
Champions League, Civitas Metropolitano
Mål: 1–0 (39) Julian Alvarez, 2–0 (72) Conor Gallagher, 2–1 (80) Ross Sykes (Sofiane Boufal), 3–1 (90) Marcos Llorente.
Varningar, Atletico Madrid: Nahuel Molina. Union Saint-Gilloise: Kevin Mac Allister, Ousseynou Niang, Kamiel Van De Perre.
Nästa match:
Atletico Madrid: Inter, hemma, 26 november
