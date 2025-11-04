Klar seger för Atletico Madrid mot Union Saint-Gilloise på Civitas Metropolitano

Atletico Madrid vann med 3–1 mot Union Saint-Gilloise

Conor Gallagher avgjorde för Atletico Madrid

Tredje raka förlusten för Union Saint-Gilloise

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Atletico Madrid slog Union Saint-Gilloise på hemmaplan i Champions League. Till slut blev det 3–1 till Atletico Madrid.

Inter nästa för Atletico Madrid

Atletico Madrid tog ledningen i 39:e minuten genom Julian Alvarez. Det dröjde till den 72:a minuten innan Conor Gallagher ökade ledningen.

Ross Sykes reducerade för Union Saint-Gilloise framspelad av Sofiane Boufal med knappa kvarten kvar. Men mer än så orkade Union Saint-Gilloise inte med.

3–1-målet kom på tilläggstid när Marcos Llorente slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

För tabellens utseende betyder det här att Atletico Madrid ligger på 14:e plats medan Union Saint-Gilloise är på 26:e plats.

Nästa motstånd för Atletico Madrid är Inter. Lagen möts onsdag 26 november 21.00 på Civitas Metropolitano.

Atletico Madrid–Union Saint-Gilloise 3–1 (1–0)

Champions League, Civitas Metropolitano

Mål: 1–0 (39) Julian Alvarez, 2–0 (72) Conor Gallagher, 2–1 (80) Ross Sykes (Sofiane Boufal), 3–1 (90) Marcos Llorente.

Varningar, Atletico Madrid: Nahuel Molina. Union Saint-Gilloise: Kevin Mac Allister, Ousseynou Niang, Kamiel Van De Perre.

Nästa match:

Atletico Madrid: Inter, hemma, 26 november