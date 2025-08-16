Klar seger för Barcelona mot Mallorca

Barcelona vann med 3–0 mot Mallorca

Raphinha matchvinnare för Barcelona

Mallorca nu 20:e, Barcelona på första plats

En halvtidsledning med 2–0 utökades i andra halvleken när Barcelona slog Mallorca på bortaplan i La Liga. Till slut blev det 3–0 till Barcelona.

Levante nästa för Barcelona

Gästande Barcelona gjorde första målet. Raphinha gjorde målet, redan i sjunde minuten.

Laget gjorde 0–2 i 23:e minuten, när Ferran Torres fick träff.

I den 39:e minuten fick Mallorcas Vedat Muriqi rött kort. Barcelona gjorde också 0–3 genom Lamine Yamal i 90:e minuten.

Barcelona vann senast lagen möttes med 1–0 på Olímpic Lluís Companys.

Den 8 februari tar lagen sig an varandra igen.

Lördag 23 augusti möter Mallorca Celta Vigo hemma 17.00 och Barcelona möter Levante borta 21.30.

Mallorca–Barcelona 0–3 (0–2)

La Liga

Mål: 0–1 (7) Raphinha, 0–2 (23) Ferran Torres, 0–3 (90) Lamine Yamal.

Varningar, Mallorca: Manu Morlanes, Mateu Morey, Pablo Torre. Barcelona: Raphinha.

Utvisningar, Mallorca: Vedat Muriqi.

Nästa match:

Mallorca: Celta Vigo, hemma, 23 augusti

Barcelona: UD Levante, borta, 23 augusti