Klar seger för Barcelona mot Mallorca
- Barcelona vann med 3–0 mot Mallorca
- Raphinha matchvinnare för Barcelona
- Mallorca nu 20:e, Barcelona på första plats
En halvtidsledning med 2–0 utökades i andra halvleken när Barcelona slog Mallorca på bortaplan i La Liga. Till slut blev det 3–0 till Barcelona.
Levante nästa för Barcelona
Gästande Barcelona gjorde första målet. Raphinha gjorde målet, redan i sjunde minuten.
Laget gjorde 0–2 i 23:e minuten, när Ferran Torres fick träff.
I den 39:e minuten fick Mallorcas Vedat Muriqi rött kort. Barcelona gjorde också 0–3 genom Lamine Yamal i 90:e minuten.
Barcelona vann senast lagen möttes med 1–0 på Olímpic Lluís Companys.
Den 8 februari tar lagen sig an varandra igen.
Lördag 23 augusti möter Mallorca Celta Vigo hemma 17.00 och Barcelona möter Levante borta 21.30.
Mallorca–Barcelona 0–3 (0–2)
La Liga
Mål: 0–1 (7) Raphinha, 0–2 (23) Ferran Torres, 0–3 (90) Lamine Yamal.
Varningar, Mallorca: Manu Morlanes, Mateu Morey, Pablo Torre. Barcelona: Raphinha.
Utvisningar, Mallorca: Vedat Muriqi.
Nästa match:
Mallorca: Celta Vigo, hemma, 23 augusti
Barcelona: UD Levante, borta, 23 augusti
