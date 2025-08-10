Prenumerera

Klar seger för Braga mot Tondela på Estádio Municipal de Braga

    FotbollDirekt

    • Braga vann med 3–0 mot Tondela

    • Vitor Carvalho avgjorde för Braga

    • Braga nu första, Tondela på 17:e plats

    En halvtidsledning med 2–0 utökades i andra halvleken när Braga slog Tondela på hemmaplan i Primeira Liga herr. Till slut blev det 3–0 till Braga.

    Braga–Tondela – mål för mål

    Matchen var mållös till Braga tog ledningen i 24:e minuten, genom Vitor Carvalho.

    Laget gjorde 2–0 i 37:e minuten, genom Pau Victor. I 83:e minuten gjorde Ricardo Horta också 3–0 på straff.

    Senaste mötet lagen emellan, för tre år sedan, slutade med seger för Braga med 1–0.

    Lagen möts på nytt den 18 januari.

    Söndag 17 augusti 19.00 spelar Braga borta mot Alverca. Tondela möter Famalicao hemma på Estádio João Cardoso lördag 16 augusti 16.30.

    Braga–Tondela 3–0 (2–0)

    Primeira Liga herr, Estádio Municipal de Braga

    Mål: 1–0 (24) Vitor Carvalho, 2–0 (37) Pau Victor, 3–0 (83) Ricardo Horta.

    Varningar, Braga: Roger Fernandes. Tondela: Joao Afonso, Brayan Medina, Yefrei Rodriguez.

    Nästa match:

    Braga: Alverca, borta, 17 augusti

    Tondela: FC Famalicao, hemma, 16 augusti

