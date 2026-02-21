Klar seger för Como mot Juventus på Allianz Stadium
- Seger för Como med 2–0 mot Juventus
- Mergim Vojvoda avgjorde för Como
- Juventus andra raka förlust
En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Como slog Juventus på bortaplan i Serie A. Till slut blev det 2–0 till Como.
Det här var 13:e gången den här säsongen som Comos målvakter höll nollan.
Lecce nästa för Como
Mergim Vojvoda öppnade målskyttet redan i tolfte minuten och gav Como ledningen.
Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Maxence Caqueret träff och ökade ledningen för Como. 0–2-målet blev matchens sista.
När lagen möttes senast vann Como med 2–0.
I nästa omgång har Juventus Roma borta på Stadio Olimpico, Rome, söndag 1 mars 20.45. Como spelar hemma mot Lecce lördag 28 februari 15.00.
Juventus–Como 0–2 (0–1)
Serie A, Allianz Stadium
Mål: 0–1 (12) Mergim Vojvoda, 0–2 (61) Maxence Caqueret.
Varningar, Juventus: Manuel Locatelli.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Juventus: 2-1-2
Como: 2-2-1
Nästa match:
Juventus: Roma, borta, 1 mars 20.45
Como: Lecce, hemma, 28 februari 15.00
