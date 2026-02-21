Klar seger för Como mot Juventus på Allianz Stadium

Seger för Como med 2–0 mot Juventus

Mergim Vojvoda avgjorde för Como

Juventus andra raka förlust

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Como slog Juventus på bortaplan i Serie A. Till slut blev det 2–0 till Como.

Det här var 13:e gången den här säsongen som Comos målvakter höll nollan.

Lecce nästa för Como

Mergim Vojvoda öppnade målskyttet redan i tolfte minuten och gav Como ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Maxence Caqueret träff och ökade ledningen för Como. 0–2-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast vann Como med 2–0.

I nästa omgång har Juventus Roma borta på Stadio Olimpico, Rome, söndag 1 mars 20.45. Como spelar hemma mot Lecce lördag 28 februari 15.00.

Juventus–Como 0–2 (0–1)

Serie A, Allianz Stadium

Mål: 0–1 (12) Mergim Vojvoda, 0–2 (61) Maxence Caqueret.

Varningar, Juventus: Manuel Locatelli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 2-1-2

Como: 2-2-1

Nästa match:

Juventus: Roma, borta, 1 mars 20.45

Como: Lecce, hemma, 28 februari 15.00