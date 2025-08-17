FC Trollhättan segrare borta mot Degerfors – Julia Jonasson matchvinnare

FC Trollhättan vann med 5–1 mot Degerfors

FC Trollhättans femte seger på de senaste sex matcherna

Julia Jonasson tvåmålsskytt för FC Trollhättan

FC Trollhättan besegrade Degerfors på bortaplan i söndagens match i division 1 mellersta dam. 1–5 (1–2) slutade matchen.

Segern var FC Trollhättans femte på de senaste sex matcherna.

FC Trollhättans Julia Jonasson tvåmålsskytt

Julia Jonasson gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Ella Andersson Källqvist, Emelie Liljered och Ida Pettersson, målet för Degerfors gjordes av Lova Sandahl.

För FC Trollhättan gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen, medan Degerfors är på sjunde plats.

Degerfors tar sig an P 18 IK i nästa match borta söndag 24 augusti 12.00. FC Trollhättan möter Boo hemma lördag 23 augusti 16.00.