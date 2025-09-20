Klar seger för Freiburg mot Werder Bremen på Weserstadion
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Freiburg vann med 3–0 mot Werder Bremen
- Vincenzo Grifo matchvinnare för Freiburg
- Andra raka segern för Freiburg
En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Freiburg slog Werder Bremen på bortaplan i Bundesliga. Till slut blev det 3–0 till Freiburg.
Werder Bremen–Freiburg – mål för mål
Freiburg tog ledningen i 33:e minuten, genom Vincenzo Grifo på straff. I 54:e minuten nätade Junior Adamu, och gjorde 0–2.
Laget ökade ledningen till 0–3 i 75:e minuten.
Freiburg tog hem lagens senaste möte med 5–0 på Europa-Park-Stadion.
Den 7 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Europa-Park-Stadion.
Werder Bremen tar sig an Bayern München i nästa match borta fredag 26 september 20.30. Freiburg möter Hoffenheim hemma söndag 28 september 15.30.
Werder Bremen–Freiburg 0–3 (0–1)
Bundesliga, Weserstadion
Mål: 0–1 (33) Vincenzo Grifo, 0–2 (54) Junior Adamu, 0–3 (75) Självmål.
Varningar, Werder Bremen: Felix Agu, Jens Stage, Marco Grull, Cameron Puertas, Victor Boniface. Freiburg: Lukas Kubler, Jan-Niklas Beste.
Nästa match:
Werder Bremen: Bayern München, borta, 26 september
Freiburg: TSG Hoffenheim, hemma, 28 september
Den här artikeln handlar om: