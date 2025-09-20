Prenumerera

Klar seger för Freiburg mot Werder Bremen på Weserstadion

  • Freiburg vann med 3–0 mot Werder Bremen

  • Vincenzo Grifo matchvinnare för Freiburg

  • Andra raka segern för Freiburg

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Freiburg slog Werder Bremen på bortaplan i Bundesliga. Till slut blev det 3–0 till Freiburg.

Werder Bremen–Freiburg – mål för mål

Freiburg tog ledningen i 33:e minuten, genom Vincenzo Grifo på straff. I 54:e minuten nätade Junior Adamu, och gjorde 0–2.

Laget ökade ledningen till 0–3 i 75:e minuten.

Freiburg tog hem lagens senaste möte med 5–0 på Europa-Park-Stadion.

Den 7 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Europa-Park-Stadion.

Werder Bremen tar sig an Bayern München i nästa match borta fredag 26 september 20.30. Freiburg möter Hoffenheim hemma söndag 28 september 15.30.

Werder Bremen–Freiburg 0–3 (0–1)

Bundesliga, Weserstadion

Mål: 0–1 (33) Vincenzo Grifo, 0–2 (54) Junior Adamu, 0–3 (75) Självmål.

Varningar, Werder Bremen: Felix Agu, Jens Stage, Marco Grull, Cameron Puertas, Victor Boniface. Freiburg: Lukas Kubler, Jan-Niklas Beste.

Nästa match:

Werder Bremen: Bayern München, borta, 26 september

Freiburg: TSG Hoffenheim, hemma, 28 september

