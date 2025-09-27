Klar seger för Kif Örebro mot Team TG

Kif Örebro vann med 5–0 mot Team TG

Helene Gross-Benberg avgjorde för Kif Örebro

Andra förlusten i rad för Team TG

Kif Örebro tog en enkel seger mot Team TG hemma på Behrn Arena i Elitettan. Laget dominerade matchen, som slutade 5–0 (2–0).

– Stabil insats där vi blandar och ger. I perioder är vi riktigt bra och i perioder tappar vi initiativförmågan. Stora hela skönt att vi är ganska effektiva, kommenterade Kif Örebros tränare Fredrik Andersson.

Det var 14:e matchen i rad utan förlust för Kif Örebro.

Elfsborg nästa för Kif Örebro

Kif Örebro började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Helene Gross-Benberg till.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 34:e minuten, när Veera Hellman fick träff. I 68:e minuten nätade Demi Pierre, och gjorde 3–0.

I 71:a minuten ökade Ella Frost ledningen ytterligare.

I 87:e minuten gjorde Bella Sember också 5–0.

I nästa omgång har Kif Örebro Elfsborg borta på Borås Arena, lördag 4 oktober 13.00. Team TG spelar hemma mot Umeå söndag 5 oktober 13.00.

Kif Örebro–Team TG 5–0 (2–0)

Elitettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (4) Helene Gross-Benberg, 2–0 (34) Veera Hellman, 3–0 (68) Demi Pierre, 4–0 (71) Ella Frost, 5–0 (87) Bella Sember.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kif Örebro: 2-3-0

Team TG: 2-1-2

Nästa match:

Kif Örebro: IF Elfsborg, borta, 4 oktober

Team TG: Umeå IK FF, hemma, 5 oktober