Klar seger för Lille mot Dinamo Zagreb på Stade Pierre Mauroy

Lille-seger med 4–0 mot Dinamo Zagreb

Felix Correia matchvinnare för Lille

Andra raka nederlaget för Dinamo Zagreb

En halvtidsledning med 2–0 utökades i andra halvleken när Lille slog Dinamo Zagreb på hemmaplan i Europa League. Till slut blev det 4–0 till Lille.

Young Boys nästa för Lille

Felix Correia gav Lille ledningen i 21:a minuten.

2–0 kom i 36:e minuten genom Ngal Ayel Mukau.

I 69:e minuten slog Hamza Igamane till och gjorde 3–0.

I 86:e minuten gjorde Benjamin Andre också 4–0.

Lille har tre segrar och två förluster och 10–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Dinamo Zagreb har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–10 i målskillnad.

För Lille gör resultatet att laget nu ligger på elfte plats i tabellen medan Dinamo Zagreb är på 23:e plats.

Nästa motstånd för Lille är Young Boys. Dinamo Zagreb tar sig an Real Betis hemma. Båda matcherna spelas torsdag 11 december 18.45.

Lille–Dinamo Zagreb 4–0 (2–0)

Europa League, Stade Pierre Mauroy

Mål: 1–0 (21) Felix Correia, 2–0 (36) Ngal Ayel Mukau, 3–0 (69) Hamza Igamane, 4–0 (86) Benjamin Andre.

Varningar, Lille: Nathan Ngoy, Hamza Igamane. Dinamo Zagreb: Cardoso Varela.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lille: 3-0-2

Dinamo Zagreb: 2-1-2

Nästa match:

Lille: BSC Young Boys, borta, 11 december

Dinamo Zagreb: Real Betis, hemma, 11 december