Klar seger för Liverpool mot Qarabag

Liverpool vann med 6–0 mot Qarabag

Liverpools femte seger på de senaste sex matcherna

Alexis Mac Allister med två mål för Liverpool

Liverpool vann klart när laget mötte Qarabag på hemmaplan i Champions League. Slutresultatet blev hela 6–0 (2–0).

Liverpool höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Segern var Liverpools femte på de senaste sex matcherna.

Alexis Mac Allister med två mål för Liverpool

Liverpool tog en tidig ledning när Alexis Mac Allister nätade med assist av Virgil van Dijk redan i 15:e minuten. I 21:a minuten ökade ledningen när Liverpool gjorde 2–0 genom Florian Wirtz assisterad av Hugo Ekitike.

Direkt efter pausen ökade Mohamed Salah Liverpools ledning efter pass från Dominik Szoboszlai. Hugo Ekitike fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Liverpool. Bara fyra minuter senare var det Alexis Mac Allister som såg till att Liverpool ökade ledningen på nytt, till 5–0. Liverpool gjorde också 6–0 genom Federico Chiesa i 90:e minuten.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Liverpool slutar på tredje plats och Qarabag på 22:a plats. Liverpool är klart för slutspel. Och Qarabag är klart för kvalspel. Så sent som den 20 januari låg Liverpool på elfte plats i tabellen.

Liverpool–Qarabag 6–0 (2–0)

Champions League, Anfield

Mål: 1–0 (15) Alexis Mac Allister (Virgil van Dijk), 2–0 (21) Florian Wirtz (Hugo Ekitike), 3–0 (50) Mohamed Salah (Dominik Szoboszlai), 4–0 (57) Hugo Ekitike, 5–0 (61) Alexis Mac Allister, 6–0 (90) Federico Chiesa.

Varningar, Qarabag: Marko Jankovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 4-0-1

Qarabag: 1-1-3