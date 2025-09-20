Klar seger för Mainz mot Augsburg på WWK ARENA

Mainz vann med 4–1 mot Augsburg

Dominik Kohr matchvinnare för Mainz

Tredje förlusten i rad för Augsburg

En halvtidsledning med 2–0 utökades i andra halvleken när Mainz slog Augsburg på bortaplan i Bundesliga. Till slut blev det 4–1 till Mainz.

Augsburg–Mainz – mål för mål

Gästerna Mainz fick en bra start på matchen. Kaishu Sano slog till, redan i 14:e minuten.

Laget gjorde 0–2 i 26:e minuten, när Dominik Kohr hittade rätt. Med en halvtimme kvar att spela fick Paul Nebel träff och ökade ledningen för Mainz.

I 69:e minuten slog Armindo Sieb till, och gjorde 0–4.

Med sju minuter kvar att spela reducerade Augsburg genom Samuel Essende. Mer än så blev det dock inte för Augsburg.

När lagen senast möttes – på WWK ARENA – blev det oavgjort 0–0.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari på Opel Arena.

I nästa match möter Augsburg Heidenheim borta och Mainz möter Borussia Dortmund hemma. Båda matcherna spelas lördag 27 september 15.30.

Augsburg–Mainz 1–4 (0–2)

Bundesliga, WWK ARENA

Mål: 0–1 (14) Kaishu Sano, 0–2 (26) Dominik Kohr, 0–3 (60) Paul Nebel, 0–4 (69) Armindo Sieb, 1–4 (83) Samuel Essende.

Varningar, Augsburg: Jeffrey Gouweleeuw. Mainz: Dominik Kohr.

Nästa match:

Augsburg: FC Heidenheim, borta, 27 september

Mainz: Borussia Dortmund, hemma, 27 september