Seger för Nordic United FC med 2–0 mot Team TG

Emmanuel Swedi avgjorde för Nordic United FC

Andra raka segern för Nordic United FC

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Nordic United FC slog Team TG på bortaplan i Ettan norra herr. Till slut blev det 2–0 till Nordic United FC.

Team TG–Nordic United FC – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Nordic United FC tog ledningen i 37:e minuten, genom Emmanuel Swedi. I 70:e minuten slog Shirko Shhab till, och gjorde 0–2. 0–2-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Team TG ligger kvar på 16:e och sista plats och Nordic United FC på femte plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Nordic United FC med 1–0.

I nästa omgång har Team TG Hammarby TFF borta på Hammarby IP, söndag 24 augusti 15.00. Nordic United FC spelar hemma mot Stocksund lördag 23 augusti 16.00.

Team TG–Nordic United FC 0–2 (0–1)

Ettan norra herr, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (37) Emmanuel Swedi, 0–2 (70) Shirko Shhab.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Team TG: 1-0-4

Nordic United FC: 3-1-1

Nästa match:

Team TG: Hammarby Talang FF, borta, 24 augusti

Nordic United FC: IFK Stocksund, hemma, 23 augusti