Klar seger för P 18 IK mot Tyresö FF på Gutavallen

Seger för P 18 IK med 2–0 mot Tyresö FF

Tredje raka förlusten för Tyresö FF

Seger nummer 4 för P 18 IK

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när P 18 IK slog Tyresö FF på hemmaplan i division 1 mellersta dam. Till slut blev det 2–0 till P 18 IK.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för P 18 IK.

FC Trollhättan nästa för P 18 IK

Lina Appelgren gjorde ett mål för P 18 IK. Ett av P 18 IK:s mål var ett självmål.

Det här betyder att P 18 IK ligger kvar på elfte plats i tabellen, och Tyresö FF på tolfte plats.

Lördag 13 september möter P 18 IK FC Trollhättan borta 12.00 och Tyresö FF möter Enskede hemma 14.00.