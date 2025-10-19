Klar seger för Utsikten mot Trelleborg på Bravida Arena

Utsikten-seger med 3–1 mot Trelleborg

Noah Johansson avgjorde för Utsikten

Seger nummer 7 för Utsikten

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Utsikten slog Trelleborg på hemmaplan i Superettan. Till slut blev det 3–1 till Utsikten.

Trelleborg får sikta på kval efter förlusten mot Utsikten.

Utsikten–Trelleborg – mål för mål

Malkolm Moenza gjorde 1–0 till Utsikten efter bara fem minuter framspelad av Mass Modou Sise. I 55:e minuten nätade Noah Johansson framspelad av Kalipha Jawla och gjorde 2–0.

I 75:e minuten ökade Robin Book ledningen ytterligare på pass av Kalipha Jawla.

Reduceringen till 3–1 kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Zean Peetz Dalügge slog till och gjorde mål för Trelleborg på pass av Felix Hörberg. Men mer än så orkade Trelleborg inte med.

Med tre omgångar kvar är Utsikten på 13:e plats i tabellen medan Trelleborg är på 14:e plats.

I nästa match möter Utsikten Sandvikens IF borta på lördag 25 oktober 15.00. Trelleborg möter Falkenberg söndag 26 oktober 13.00 hemma.

Utsikten–Trelleborg 3–1 (1–0)

Superettan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (5) Malkolm Moenza (Mass Modou Sise), 2–0 (55) Noah Johansson (Kalipha Jawla), 3–0 (75) Robin Book (Kalipha Jawla), 3–1 (86) Zean Peetz Dalügge (Felix Hörberg).

Varningar, Utsikten: Abundance Salaou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Utsikten: 3-0-2

Trelleborg: 1-0-4

Nästa match:

Utsikten: Sandvikens IF, borta, 25 oktober

Trelleborg: Falkenbergs FF, hemma, 26 oktober