Klar seger för Vasalund – vann med 5–0 mot Örebro Syrianska

Vasalund-seger med 5–0 mot Örebro Syrianska

Vasalunds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Esaias Torppa avgjorde för Vasalund

Vasalund vann klart när laget mötte Örebro Syrianska på bortaplan i Ettan norra herr. Slutresultatet blev hela 5–0 (2–0).

Segern var Vasalunds fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Örebro Syrianska nu har åtta förluster i rad.

Nordic United FC nästa för Vasalund

Gästerna Vasalund började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Esaias Torppa till.

Laget ökade ledningen till 0–2 på stopptid i första halvleken, genom Alexander Chamorro Duranic. Det dröjde till den 74:e minuten innan Amadou Kalabane ökade ledningen.

Prince Amos ökade Vasalunds ledning med knappa kvarten kvar.

Vasalund ökade ledningen till 0–5 i 88:e minuten.

I tabellen innebär det här att Vasalund nu ligger på andra plats. Örebro Syrianska är på 15:e plats.

När lagen senast möttes vann Vasalunds IF med 3–0.

Nästa motstånd för Örebro Syrianska är FC Arlanda. Lagen möts lördag 27 september 16.00 på Midgårdsvallen Arena. Vasalund tar sig an Nordic United FC borta fredag 26 september 19.00.

Örebro Syrianska–Vasalund 0–5 (0–2)

Ettan norra herr, Mellringe IP

Mål: 0–1 (5) Esaias Torppa, 0–2 (45) Alexander Chamorro Duranic, 0–3 (74) Amadou Kalabane, 0–4 (79) Prince Amos, 0–5 (88) Självmål.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro Syrianska: 0-0-5

Vasalund: 4-0-1

Nästa match:

Örebro Syrianska: FC Arlanda, borta, 27 september

Vasalund: Nordic United FC, borta, 26 september