Knapp seger för AFC Eskilstuna på hemmaplan mot IF Karlstad

AFC Eskilstuna vann med 4–3 mot IF Karlstad

AFC Eskilstunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emanuel Chabo matchvinnare för AFC Eskilstuna

Det blev uddamålsseger för hemmalaget AFC Eskilstuna i matchen mot IF Karlstad på Tunavallen. Laget vann söndagens match i Ettan norra herr med 4–3 (2–1). Segermålet för AFC Eskilstuna stod Emanuel Chabo för efter 89 minuter.

Segern var AFC Eskilstunas fjärde på de senaste fem matcherna.

AFC Eskilstuna–IF Karlstad – mål för mål

IF Karlstad startade matchen bäst och tog ledningen. Jesper Carström gjorde målet, redan i nionde minuten.

AFC Eskilstuna kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Leo Lif.

Laget tog också ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Sixten Sköldqvist. I 70:e minuten nätade Dmitry Zhuravlev, och gjorde 3–1.

Med sju minuter kvar att spela reducerade IF Karlstad genom Suleman Zurmati.

Kvitteringen kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när Oscar Faulds slog till och gjorde mål för IF Karlstad.

AFC Eskilstuna tog ledningen bara en minut senare genom Emanuel Chabo.

Det här var AFC Eskilstunas åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också IF Karlstads femte uddamålsförlust.

Det här betyder att AFC Eskilstuna ligger på sjätte plats i tabellen, och IF Karlstad är på femte plats. AFC Eskilstuna var tia i tabellen för 16 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen möttes senast vann AFC Eskilstuna med 2–1.

AFC Eskilstuna tar sig an FC Arlanda i nästa match borta lördag 6 september 16.00. IF Karlstad möter Assyriska borta söndag 7 september 16.00.

AFC Eskilstuna–IF Karlstad 4–3 (2–1)

Ettan norra herr, Tunavallen

Mål: 0–1 (9) Jesper Carström, 1–1 (28) Leo Lif, 2–1 (45) Sixten Sköldqvist, 3–1 (70) Dmitry Zhuravlev, 3–2 (83) Suleman Zurmati, 3–3 (88) Oscar Faulds, 4–3 (89) Emanuel Chabo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AFC Eskilstuna: 4-0-1

IF Karlstad: 2-1-2

Nästa match:

AFC Eskilstuna: FC Arlanda, borta, 6 september

IF Karlstad: Assyriska FF, borta, 7 september