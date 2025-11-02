Knapp seger för FC Trollhättan på bortaplan mot Olympic

FC Trollhättan-seger med 3–2 mot Olympic

FC Trollhättans femte seger på de senaste sex matcherna

Emilio Reljanovic matchvinnare för FC Trollhättan

Det blev seger för bortalaget FC Trollhättan i matchen mot Olympic på Limhamns IP. Laget vann söndagens match i Ettan södra herr med 3–2 (2–2). Emilio Reljanovic blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål efter 67 minuter.

Segern var FC Trollhättans femte på de senaste sex matcherna.

Olympic–FC Trollhättan – mål för mål

Tyler Sernling slog till redan i tolfte minuten och gav FC Trollhättan ledningen.

Laget ökade ledningen till 0–2 efter en halvtimmes spel genom Hugo Tilly.

Olympic reducerade till 1–2 på tilläggstid i första halvleken genom Albin Sundgren.

Amir Ayari stod för utjämningen till 2–2 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. I 67:e minuten slog Emilio Reljanovic till och gav FC Trollhättan ledningen.

Det här var Olympics tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även FC Trollhättans fjärde uddamålsseger.

Med en omgång kvar är Olympic på åttonde plats i tabellen medan FC Trollhättan är på sjunde plats. Noteras kan att FC Trollhättan sedan den 3 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann BK Olympic med 3–0.

Nästa motstånd för Olympic är Skövde AIK. FC Trollhättan tar sig an Norrby hemma. Båda matcherna spelas lördag 8 november 15.00.

Olympic–FC Trollhättan 2–3 (2–2)

Ettan södra herr, Limhamns IP

Mål: 0–1 (12) Tyler Sernling, 0–2 (30) Hugo Tilly, 1–2 (45) Albin Sundgren, 2–2 (45) Amir Ayari, 2–3 (67) Emilio Reljanovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Olympic: 1-1-3

FC Trollhättan: 4-0-1

Nästa match:

Olympic: Skövde AIK, borta, 8 november

FC Trollhättan: Norrby IF, hemma, 8 november