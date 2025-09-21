Knapp seger för Halmia på bortaplan mot Qviding

Halmia-seger med 2–1 mot Qviding

Milly Göstasson tvåmålsskytt för Halmia

Halmias åttonde seger för säsongen

Bortalaget Halmia vann matchen mot Qviding i division 1 södra dam. Resultatet i söndagens match på Valhalla blev 2–1 (1–0).

– En match som vi styr från första minuten, vi har mycket boll skapar lägen i både första halvlek och andra halvlek för att vinna denna match. Tyvärr så har vi inte det flyt för att kvittera och sedan ta ledningen. En bra prestation men tyvärr så vinner man inte matcher på det, kommenterade Qvidings tränare Joakim Carlsson.

Halmias huvudtränare Jimmy Karlsson tyckte till om matchen:

– En match där vi tillsammans kom överens om att behålla fokus och inställning matchen igenom och inte endast i en halvlek som det ofta varit i år. Vi gör en bra första halvlek på många sätt och leder den rättvist med 0–1. I andra är Qviding klart bättre än oss och ju längre matchen gick skapade de mer och mer riktigt farliga målchanser. Isabel i vårt mål tvingas till några riktigt högklassiga räddningar och det blandat med en del tur gör att vi till slut står som segrare.

Örgryte nästa för Halmia

Ebba Lundberg gjorde hemmalagets mål, medan Milly Göstasson gjorde båda målen för bortalaget.

Qviding har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Halmia har två vinster och tre förluster och 6–8 i målskillnad. Det här var Qvidings tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Halmias tredje uddamålsseger.

Med fyra omgångar kvar är Qviding på tolfte plats i tabellen medan Halmia är på åttonde plats.

I nästa omgång har Qviding Ifö Bromölla borta på Strandängens IP, söndag 28 september 13.00. Halmia spelar hemma mot Örgryte lördag 27 september 14.00.