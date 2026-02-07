Knapp seger för Ipswich på bortaplan mot Derby County

Ipswich vann med 2–1 mot Derby County

Ipswich vann en målmässigt jämn match borta mot Derby County i Championship på lördagen. 1–2 (0–1) slutade matchen. Leif Davis slog till efter 77 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Ipswich gjorde 0–1 efter åtta minuters spel.

I 68:e minuten slog Rhian Brewster till på straff och kvitterade för Derby County. Leif Davis gjorde det matchavgörande målet efter förarbete av Kasey McAteer i 77:e minuten.

Derby County tar sig an Swansea City i nästa match hemma lördag 14 februari 16.00. Ipswich möter Wrexham borta lördag 21 februari 16.00.

Derby County–Ipswich 1–2 (0–1)

Championship, Pride Park

Mål: 0–1 (8) Självmål, 1–1 (68) Rhian Brewster, 1–2 (77) Leif Davis (Kasey McAteer).

Varningar, Derby County: Lewis Travis, Danny Batth. Ipswich: Jack Taylor, Kasey McAteer, Darnell Furlong, Anis Mehmeti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 3-1-1

Ipswich: 3-1-1

