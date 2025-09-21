Knapp seger för Mallbacken på hemmaplan mot Sunnanå

Mallbacken-seger med 1–0 mot Sunnanå

Fjärde segern för Mallbacken

Mallbacken nu nionde, Sunnanå på 13:e plats

Hemmalaget Mallbacken tog en uddamålsseger i matchen mot Sunnanå på Strandvallen Coop Arena. Laget vann matchen i Elitettan på söndagen med 1–0 (1–0).

Matchen avgjordes alltså redan i första halvleken. Hemmalaget ledde med 1–0 i paus, och resultatet stod sig matchen ut.

Mallbacken–Sunnanå – mål för mål

Mallbacken har två segrar och tre förluster och 3–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sunnanå har tre oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad. Det här var Mallbackens tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sunnanås sjätte uddamålsförlust.

För Mallbacken gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Sunnanå är på 13:e plats.

Mallbacken tar sig an ÖSK i nästa match borta fredag 26 september 19.00. Sunnanå möter Uppsala IK Dam borta söndag 28 september 15.00.