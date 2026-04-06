Knapp seger för Östersunds FK – 2–1 mot Varberg

Det blev seger för bortalaget Östersunds FK i matchen mot Varberg på Påskbergsvallen. Laget vann måndagens match i Superettan med 2–1 (1–1). Segermålet för Östersunds FK stod Curtis Edwards för efter 66 minuter.

Östersunds FK gjorde första målet när Curtis Edwards slog till framspelad av Amar Begic redan i 17:e minuten. Varberg kvitterade till 1–1 i 25:e minuten när Severin Nioule hittade rätt.

I 66:e minuten nätade Curtis Edwards återigen och gav Östersunds FK ledningen.

När lagen möttes senast i augusti 2025 slutade det oavgjort, 1–1.

Lagen möts igen 11 oktober på Jämtkraft Arena.

I nästa omgång har Varberg Sandvikens IF borta på Jernvallen, söndag 12 april 17.00. Östersunds FK spelar hemma mot Norrby lördag 11 april 17.00.

Varberg–Östersunds FK 1–2 (1–1)

Superettan, Påskbergsvallen

Mål: 0–1 (17) Curtis Edwards (Amar Begic), 1–1 (25) Severin Nioule, 1–2 (66) Curtis Edwards.

Varningar, Varberg: Albin Winbo. Östersunds FK: Mario Palomino.

