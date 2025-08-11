Knapp seger för Rosengård på hemmaplan mot Eskilsminne

Rosengård vann med 3–2 mot Eskilsminne

Andra raka nederlaget för Eskilsminne

Rosengårds femte seger

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Rosengård, som vann hemma mot Eskilsminne med 3–2 (1–1) i division 1 södra dam på måndagen.

Qviding nästa för Rosengård

Tilde Björklund, Anna Larsson och Hanna Veberg blev målskyttarna för Rosengård, medan Alma Bertilsson och Johanna Lindblom gjorde Eskilsminnes mål.

Rosengård har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 9–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Eskilsminne har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 10–14 i målskillnad. Det här var Rosengårds tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Eskilsminnes tredje uddamålsförlust.

Rosengård ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen, medan Eskilsminne är på fjärde plats.

På söndag 17 augusti 13.00 spelar Rosengård borta mot Qviding, och Eskilsminne hemma mot Värnamo.